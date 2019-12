En wéér een record: aantal theaterbezoekers Nieuwe Nobelaer in paar jaar dik verdrievoudigd

Jonge danseres­sen kijken ademloos naar balleri­na's die De Notenkra­ker uitvoeren in Et­ten-Leur

15 december ETTEN-LEUR - Ademloos luisterden tientallen jonge danseressen zondag in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur naar het verhaal van De Notenkraker. Directrice Hilda Vliegenthart las in de bibliotheek voor over het meisje Clara en de notenkrakerpop. Dit was de aanloop naar het echte werk; de balletvoorstelling van Charkov City Opera & Ballet.