Ellen Foley in De Klomp: ‘De kroon op mijn werk’, zegt de kroegbaas

ETTEN-LEUR Een hoop mensen zullen bij het zien van het Facebookbericht hebben gedacht aan een grap: ‘Ellen Foley in De Klomp in Etten-Leur’. Maar nee: het klopt echt. Op 27 mei staat de zangeres van ‘Paradise by the Dashboardlight’ op waarschijnlijk het kleinste podium waarop ze ooit optrad.

Eigenaar Jac van Dongen van De Klomp is er verguld mee: ,,Dit zie ik wel als de kroon op mijn werk, ja.”

Voor wie de naam Ellen Foley niets zegt: de Amerikaanse zangeres maakte eind jaren ’70 furore, eerst met iemand anders, later solo. Zíj is de stem in Paradise by the Dashboard Light, de klassieker van MeatLoaf. Vergeet de clip - dat is iemand anders - maar de zangeres die je hoort is Foley.

Vrouwenstem op Bat out of Hell

Zij nam alle vrouwenpartijen op het album Bat out of hell voor haar rekening. Daarvan gingen er miljoenen over de toonbank. Solo zijn vooral haar nummers What’s the matter baby en We belong to the night bekend. Het laatste nummer staat altijd in de Top2000, net als uiteraard ‘Paradise...’.

Terug naar nu, naar De Klomp in Etten-Leur. Trots poseert Van Dongen naast het affiche waarop Foley, 68 jaar intussen, wordt aangekondigd. Café de Klomp proudly presents...

Volledig scherm Ellen Foley tijdens een Nederlands optreden in 2018. © Dirk Jan Gjeltema

Naast de poster een grote foto van Peter den Exter, de regionaal bekende zanger uit Etten-Leur die vorig jaar overleed. Een van Van Dongens beste vrienden. Twee anderen, Armand en Wally Tax, zijn er ook niet meer. Maar ze traden heel vaak in De Klomp op.

Als het café íets ademt, is het muziek. Van Dongen is er helemaal maf van. ,,Ik zit hier sinds 1982. In die jaren zijn hier tegen de 3.500 optredens geweest.” Veel lokale helden, maar ook vaderlandse top.

,,Danny Lademacher (een Duitser, maar uit Herman Broods Wild Romance), de genoemde Armand en Tax, Rob Hoeke, Batmobile, Hans Vermeulen, Jan de Bruijn, Kaz Lux. Ik heb goed contact met Leon Tamerius, die al die artiesten boekt. Door Leon heb ik ook Ellen Foley kunnen strikken. Ze is dit voorjaar hier voor acht optredens in Nederland en België.”

Voor honderd man in De Klomp

Foley was ook in haar hoogtijdagen geen stadion-act, maar een zaal als 013, MEZZ of Paradiso had ze echt wel vol gekregen. En dan nu in De Klomp, voor honderd man... ,,Ja, dat past er precies in”, lacht Van Dongen.

,,Hoe we haar gaan ontvangen? Daar heb ik al wel over nagedacht. Mijn Engels is niet goed genoeg, maar dat kan ik wel aan mijn medewerkers overlaten. Absurde eisen heeft ze niet. Je hoort weleens van artiesten die schalen vol alleen oranje M&M’s willen, dat soort dingen. Foley wil citroenthee en wat vegetarische hapjes. En boven heb ik een prima kleedruimte hoor, dus ze komt niks tekort.”

De animo voor het optreden was enorm, dat laat zich raden. ,,Dat had ik aangekondigd op Facebook. 20 januari, acht uur ’s avonds. Staat er een rij van heb ik jou daar. In vierenhalve minuut waren alle kaarten weg, betaald en al. De eerste keer dat je in mijn kroeg voor een optreden moest betalen, trouwens.”

Hoogtepunt van een loopbaan

Een kaartje kost 15 euro, daarmee red je de gage voor zangeres en band toch niet? ,,Nee, maar ik vind dit voor mezelf nog acceptabel. Ik zit hier niet voor de centen, dus laat ik dit maar eens doen voor mijn klanten”, zegt de kroegbaas. ,,Ik ben bijna 64, zit in de herfst van mijn loopbaan. Dit zie ik echt wel als mijn hoogtepunt.”