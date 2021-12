Elke Leurenaar kan het Trouwkerkje en de molen nu boven de bank hangen

LEUR - Korenmolen De Lelie, het Trouwkerkje, de nieuwbouw in Schoenmakershoek: iedereen kan de skyline van Leur nu thuis aan de muur hangen. Illustratrice Anja van Alphen legde haar woonplaats vast in een vrolijke tekening, die de vele gezichten van de Leur probeert te vangen.

,,Toen ik zo’n drie jaar geleden net voor mezelf begon, vroegen mensen in de buurt om een ‘skyline van Leur’. Zij wilden een groot ontwerp op kurk, met allerlei bekende gebouwen hier. Maar ook met hun eigen huis erop en het café waar ze stamgast zijn.”

,,Het was mijn eerste grote opdracht. En ook nog een ontzettend leuke. Daarna bleef het idee borrelen om een skyline van Leur te maken die bij iederéén aan de muur zou kunnen.”

Quote Tussen de eerste schetsen en de skyline in de webshop zaten een aantal maanden en wel twintig versies Anja van Alphen

,,Tussen de eerste schetsen en het moment dat de skyline echt mijn webshop in kon zat een proces van een paar maanden. Ik had wel een beeld van bepaalde gebouwen die ik er graag op wilde. Omdat ze echt bij Leur horen, of omdat ik er persoonlijk gevoel bij heb. Vaak kwam dat samen: in het Trouwkerkje bijvoorbeeld, waar ik zelf ben getrouwd.”

Volledig scherm Anja van Alphen: ,,Het was puzzelen en proberen. Ik heb denk ik wel twintig versies gemaakt voordat ik tevreden was." © peter van trijen/pix4profs

,,Het was puzzelen en proberen. Ik heb denk ik wel twintig versies gemaakt voordat ik tevreden was. Het eindresultaat brengt alle verschillende kanten van Leur mooi samen, vind ik zelf. De oude authentieke gebouwen zoals de kerken, maar ook de nieuwbouw bij Schoenmakershoek en het vijvertje hier in de buurt. De combinatie van oud en nieuw maakt van Leur een fijne plek om te wonen, dat wilde ik in deze skyline laten zien.”

Quote Als student woonde ik in de Korte Brugstraat, nu woon ik in de Lange Brugstraat

,,Zelf kom ik eigenlijk uit Zeeland. Ik ben hier ooit komen studeren toen de laboratoriumopleiding hier nog zat, in een studentenhuis in de Korte Brugstraat. Na wat omzwervingen ben ik nu met mijn gezin weer geland in de Lange Brugstraat.”

,,Er komen vast meer skylines bij. Ik denk erover om misschien ook een skyline van Etten te maken, of van Breda, of Princenhage. Ik ben er nog over aan het nadenken wat de volgende precies wordt.”

De print van de skyline van Leur (20x40 cm) is voor 45 euro te bestellen in de webshop van Van Alphen op projecktan.nl.