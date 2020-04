Elf boetes voor niet voldoende afstand van elkaar houden in één nacht in Etten-Leur

Brand verwoest een begrip: zaal Roovers

10:30 ETTEN-LEUR - ‘Gerrit Roovers is afgebrand.’ Zo gaat het als een lopend vuurtje door Etten-Leur. Ze hebben het over café-zaal De Sportvriend. Al jaren leeg, te koop, maar voor duizenden mensen in de wijde regio nog steeds een begrip. De brandweer kon de zaal niet meer redden.