EL Goed gevuldie Ziengaovut heeft toekomst

Het beste liedje

De Ziengaovut is traditiegetrouw de avond waar Etten en Leur echt samen komen. Het beste liedje kwam volgens de jury van Theo en Leo Laveloos en de Simpele Fonse met het nummer 'Laot mar hange'. Vorig jaar wonnen zij het evenement eveneens. De publieksprijs is ditmaal geschrapt en vervangen door de 'Publiek doet mee trofee' en wordt toegekend aan het grootste feest. Dat werd nu veroorzaakt door De Twee Wethouders met het nummer 'Kriebeltjes'. ,,Het is een fijne editie. Vijf van de elf spelen hun liedje met de dweilband, de rest gebruikt een bandje. De teksten zijn zoals altijd zelf geschreven: allen over onszelf, over Etten-Leur." De motto's van Etten en Leur - respectievelijk 'We dweile in stijl' en 'We geve de toon aon' - komen dikwijls in de teksten terug, net als het zojuist eindelijk opgeknapte station. Ook rascarnavaller Toon Bastiaansen, al 55 jaar aangesloten bij de carnavalsvereniging, kwam aan de beurt.