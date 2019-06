Eis 2 jaar cel voor man die bijna politieauto van de weg reed: ‘Ik zag helemaal geen auto!’

De achtervolging was begonnen omdat de man hard reed. Hij reed op 19 november rond 3 uur ’s nachts in een zwarte BMW met een Duits kenteken. Later bleek die auto zeven uur voor de aanhouding was gestolen. De man was onderweg van Venlo naar Enschede. Omdat zijn navigatiesysteem hem in de steek liet, was hij op de A16 beland, vertelde hij de rechters. Die leken hun wenkbrauwen te fronsen.



,,Ik keek naar de weg, naar voren. Daarom had ik de politieauto helemaal niet gezien’’, zei Steponas A. Nieuwenhuis deed dat af als onzin. ,,Het was een heldere nacht, dat vertelde de verdachte zelf. Een politieauto is ook dan goed herkenbaar door alle reflectie.’’