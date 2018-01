Eindhovense diva Marjan Strijbosch laadt Rolls-Royce vol cadeaus voor arm gezin in Etten-Leur

Marjan Strijbosch is naar eigen zeggen behoorlijk met haar neus op haar luxe leventje gedrukt in het TV-programma Steenrijk Straatarm van SBS6. In het programma ruilt een arm huishouden van huis en budget met een rijk huishouden.

50 euro

Strijbosch en haar kersverse echtgenoot Gerhard Lankamp ruilden met de familie Gadir uit Etten-Leur. Dat viel niet mee want ze moest leven van 50 euro per week in plaats van 2200 euro. ,,Dat heb ik normaal al uitgegeven als ik een vuist naar buiten steek”, zegt ze.

Het ergste schrok ze van het bed dat ze aantrof in het huis waar ze verbleef. ,,Hanneke is 31 en heeft nu al een versleten rug. Maar dat is ook niet gek op zo’n versleten matras.”

Klein fortuin

Volgens Strijbosch heeft ze na een week zo'n goed zicht op wat er in het leven van de familie Gadir ontbreekt dat ze wil helpen. Dus reed ze vrijdag met een volgepakte auto naar Etten-Leur. Zogenaamd om een taartje te gaan eten op het zesde verjaardagsfeestje van dochter Monisha, maar met een klein fortuin aan luxe spullen in de achterbak.

,,Ik heb mijn hele Rolls volgeladen met cadeaus, dat past niet in mijn Jaguar. Dekbedden en kussens van ganzendons, pannen, jurkjes voor Monisha en een goeie boxspring.” En dan was ze in de gauwigheid ook nog vergeten de messenset mee te nemen.

Overdonderd

De familie Gadir was overdonderd door de vrijgevigheid van de zelfbenoemde 'koningin van Eindhoven'. Hun reacties zijn dit weekend te zien in het SBS-programma 'Shownieuws'. Het bed was zo groot dat het via de tuin naar de slaapkamer vervoerd moest worden. De jarige Monisha was erg in haar nopjes met de nieuwe jurk en 'Dusty' nestelde zich al spinnend in het door Strijbosch zelf genaaide kattenmandje in pantermotief met strik.

Wat haar wel is tegengevallen na de deelname aan het tv-programma is het hoge aantal schooi-reacties dat ze heeft ontvangen. ,,Blijkbaar zijn er een hoop mensen die denken: Die miljonair daar die wil wel even 250.000 euro overmaken. Nou zo werkt het niet. Dat geschooi is wel een nadeel. Ik heb ook allemaal niet cadeau gekregen.”

Bij de familie Gadir is dat een ander verhaal. "Die hebben nergens om gevraagd maar ik weet door deze ervaring wel waar ik ze een plezier mee kan doen. En dan help ik heel graag. Het doet erg goed om te geven."