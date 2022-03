Eindelijk weer het theater in: De Josjes staan volgend weekend op het podium met drama ‘Sanne’

Jos Schievelt, directeur van het gezelschap, zucht van opluchting. ,,We zijn tweeëneenhalf jaar geleden begonnen en al drie keer moesten we de voorstelling vanwege corona afblazen. Ook de repetities moesten we stilleggen.’’

Het theaterstuk schreef Schievelt tijdens zijn opleiding tot regisseur en drama docent. Het werd ooit eerder opgevoerd. ,,Ik geef nu bijna dertig jaar les en in die tijd heb ikzelf natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt en veel geleerd. Het drama is met een nieuwe blik herschreven en aangepast aan de huidige tijd.”

Motorongeluk

Sanne, de hoofdfiguur in het stuk, wordt gespeeld door Sanne van Broekhoeven (24). Zij belandt in een revalidatiecentrum na een zwaar motorongeluk waarbij haar beste vriendin is omgekomen. ,,We willen laten zien hoeveel impact zo’n verblijf in een revalidatiecentrum heeft.”

,,Niet alleen op de patiënt die geestelijk en lichamelijk moet herstellen, maar ook op diens omgeving. En we richten aandacht op de banden die er ontstaan met andere patiënten en het personeel”, vertelt Schievelt. ,,Ik denk dat het heel herkenbaar is, vooral omdat er nu nog veel mensen in revalidatie zijn vanwege corona.”

Het toneelspel wordt afgewisseld met liedjes die volgens Emil Veldboer - naast acteur ook penningmeester van het gezelschap - de sfeer, het gevoel en wat er omgaat in zo’n revalidatiecentrum goed weergeven. De teksten en muziek zijn van Schievelt en Paul van den Heuvel. Die laatste zorgt voor de muzikale begeleiding.

Nog bij elkaar

De tien spelers zijn allen aangesloten bij de dramagroep. ,,Het is eigenlijk geweldig dat vrijwel de hele groep, ondanks de coronatijd en de gevolgen daarvan, nog bij elkaar is. Er hebben maar twee mensen afgehaakt, maar gelukkig hebben we een groot gezelschap volwassenen”, zegt Schievelt.

Want naast de dramagroep heeft het theatergezelschap een nog grotere musicalgroep. De regie van Sanne is in handen van Schievelt en Rick van Stalle.

Sanne wordt op 18 en 19 maart opgevoerd in het Turfschip. Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 12,50 zijn verkrijgbaar via de website of bij de zaal.