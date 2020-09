Eindelijk nieuwbouw Sovak Etten-Leur voor cliënten met beperking

De plek? Het voormalige terrein van de rugbyclub tussen de Klompenmakerstraat en de Lange Brugstraat in Etten-Leur. De nieuwbouw komt achter bestaande bouw van Sovak aan de Pottenbakkerstraat.

,,We hopen de nieuwbouw met 34 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking eind 2021 af te kunnen ronden", zegt een woordvoerder.

Quote We zijn met omwonenden in gesprek en proberen hun wensen een plek te geven in de plannen. Jeroen Rempt, Woordvoerder Sovak

Een eerste informatieavond voor omwonenden over de plannen vond plaats op 1 juli. Rempt: ,,Sindsdien zijn we met hen in gesprek, delen we ideeën en proberen we wensen van omwonenden een plek in de plannen te geven.”

Aanvankelijk (in 2015) was het de bedoeling om 54 nieuwe zorgappartementen te realiseren, maar daar is van afgezien.

Quote Er zijn nieuwe inzichten over de huisves­ting van onze doelgroep. Jeroen Rempt, Woordvoerder Sovak

Rempt: ,,Destijds was de Bakersweg het enige nieuwbouwproject van Sovak, maar inmiddels hebben we meerdere projecten in de verschillende regio's waarin we actief zijn en zijn er nieuwe inzichten over de huisvesting van onze doelgroep. We zijn tot de conclusie gekomen dat 54 wooneenheden te veel was voor deze locatie.”

Het aantal plekken is opnieuw bekeken en verdeeld over de verschillende nieuwbouwprojecten, waarbij Sovak, zegt de woordvoerder, ‘nadrukkelijk de behoefte van de client volgt.’

Behoefte

En die behoefte is het hebben van een eigen plek, met voldoende ruimte om zelf bezoek te kunnen ontvangen, in de buurt van familie en vrienden en/of in de omgeving waar de client zelf vandaan komt.

,,Met nieuwbouw- en renovatieplannen in Etten-Leur, Terheijden, Zevenbergen en Sleeuwijk komen we de komende jaren aan die wens tegemoet", aldus Rempt.

Quote De nieuwbouw kost 3,5 miljoen euro. Jeroen Rempt, Woordvoerder Sovak

Sovak biedt 24 uur zorg en begeleiding in de gebouwen aan de Bakersweg. Binnenkort worden de contracten voor de bouw ondertekend. Sovak trekt 3,5 miljoen euro uit voor de nieuwbouw. Het gebouw krijgt een woonoppervlak van ongeveer 2350 vierkante meter en krijgt de beschikking over 18 parkeerplaatsen.

Volledig scherm Een indruk van een algemene ruimte in de nieuwbouw van Sovak in Etten-Leur. © Sovak

De omgevingsvergunning is op 17 juli aangevraagd en op 22 juli gepubliceerd. Voor zover na valt te gaan is die nog niet afgegeven. Wanneer dat het geval is, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.