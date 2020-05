Eindelijk! De bouw van de Nieuwe Nobelaer gaat van start

De omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over parkeeroverlast in de straten of van vrachtwagens die laden en lossen. Bouwbedrijf Vrolijk uit Moerdijk heeft zijn maatregelen getroffen. Via een poort in het hek aan de kant van de Rode Poort, kunnen bouwvakkers het terrein op en hun auto’s daar parkeren. Vrachtwagens kunnen van dezelfde poort gebruik maken.

Zodra de bouw werkelijk van start gaat, wordt via een twee poort op het terrein een ingangscontrole uitgeoefend zodat niemand zomaar het terrein op kan.

Roerige historie

De bouw van het nieuwe cultuurcentrum heeft een roerige historie. Eerst gooide, na alle plannen, de economische crisis roet in het eten. Daarna liep het niet zo vlot met de eerste aanbesteding. Gelukkig was het tweede aanbestedingstraject wél succesvol.

Eind oktober vorig jaar startte de selectieprocedure waarbij verschillende aannemers hun referentieprojecten aan de gemeente konden aanbieden. Vijf bedrijven werden geselecteerd om in te schrijven en het Moerdijkse bouwbedrijf was daar een van. ,,We hebben als partners voor dit project ingeschreven. Vrolijk als bouwbedrijf, Bink Elektro voor de elektrische installatie en installatiebedrijf Kin voor de werktuigbouwkundige installaties”, vertelt projectleider Fons Laurijssen van het bouwbedrijf.

Ze bleken de laagste prijs te hebben en mochten aan de slag. ,,Je maakt een begroting op basis van een omschrijving en tekeningen van de gemeente. We waren duidelijk de goedkoopste. Uiteraard heb je naast de bouwkosten ook bedrijfskosten, algemene kosten en winst en risico. Die hebben we op scherp gezet."

Aan de slag!

Op 29 mei wordt het gebouw door de gemeente met piketpaaltjes ‘uitgezet’ en rond 15 juni wordt gestart met het aanbrengen van de funderingspalen. Dat zijn er 319 in totaal en gaan 13 meter de diepte in. ,,De palen worden geboord zodat er minimale geluidsoverlast zal zijn voor de omwonenden”, zegt Laurijssen. ,,We zorgen voor opstelplaatsen voor vrachtwagens op het terrein, dus het verkeer op de Rode Poort zal daar weinig last van hebben.”

De verwachte opleverdatum is 22 oktober 2021.