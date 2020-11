Eindelijk: aantal coronabesmettingen in Etten-Leur en Moerdijk daalt nu snel

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Voor het eerst in ruim twee maanden tijd is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Etten-Leur en de gemeente Moerdijk hard gedaald. In Etten-Leur lag het aantal positieve tests deze week ongeveer 40 procent lager dan vorige week, in Moerdijk zelfs bijna 50 procent lager.