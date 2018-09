Einde der zomertijden?

Dementheek feestelijk geopend in Nieuwe Nobelaer

17:15 ETTEN-LEUR - De week van de dementie is maandagmiddag van start gegaan met de opening van de dementheek in de Nieuwe Nobelaer. Bij dit onbemande informatiepunt zijn materialen en informatie te vinden voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie.