Eigenaar van gevonden python voorlopig spoorloos: ‘Slang van dit formaat bij ons in geen 20 jaar voorgekomen’

Dat laat Ralph Smit, teamleider bij het dierenopvangcentrum Breda, weten. Daar is de vier meter lange python naartoe gebracht. Smit: ,,Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een netpython”, vertelt hij. ,,We krijgen ieder jaar wel meerdere meldingen binnen van gevonden slangen. Dan gaat het echter om veel kleinere varianten, voornamelijk rattenslangen.”

Die slangen zijn vaak niet langer dan anderhalve meter en zijn over het algemeen veel dunner. Ook bij de Bredase dierenopvang keken ze daarom dinsdag wel even vreemd op. ,,Een slang van dit formaat is bij ons, in minimaal de afgelopen 20 jaar, nog nooit eerder voorgekomen.”

De bizarre vondst werd gedaan aan de Bremberg in Etten-Leur. Er raakte niemand gewond, het dier was al dood. Nog onbekend is wat het dier in zijn buik heeft. Vinder Michel Bego kon zijn ogen bijna niet geloven. ,,Dit maak je in Etten-Leur nooit mee.”

Slangen in Nederland

Een cobra die door een West-Brabantse woonwijk glibbert, een dode python langs de weg: het zijn taferelen die je eerder in pak 'm beet Australië of Indonesië zou verwachten dan in Nederland. Toch werden er de afgelopen jaren heel wat angstaanjagende ontdekkingen gedaan. Gedumpt, of ontsnapt. ‘De Houdini’s van het dierenrijk’, noemde bioloog Freek Vonk de dieren niet voor niets al eens.

Zo werd enkele weken terug nog een levensgevaarlijke koningscobra aangetroffen in Amersfoort. ,,Het dier had zomaar kunnen aanvallen. Een koningscobra is één van de giftigste slangensoorten ter wereld”, zei een expert al snel.

En wie herinnert zich het verhaal van de cobra in Made nog? Nadat een cobra daar op avontuur ging, startte men een grote tweedaagse zoekactie. De Kaapse cobra werd uiteindelijk gevonden in een schuur.

Niet giftig, wel enorm groot: de twee koningspythons die in Amsterdam-West - nou ook niet bepaald hun natuurlijke omgeving - werden gedumpt. Of wat te denken van de joekel van vijf meter die langs het spoor lag in Oosterbeek.