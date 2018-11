Eigenaar restaurant Havenhuis nu ook eigenaar van pand: voormalige zeepfabriek De Ster

De koop is vandaag, precies op vierde verjaardag van Het Havenhuis, bekend gemaakt. Smulders heeft het pand gekocht van Boei, een maatschappelijke onderneming gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen van erfgoed. Boei nam de voormalige zeepziederij in 2004 over van de gemeente Etten-Leur. Na een grondige restauratie - met steun van de gemeente, provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en BankGiro Loterij - werd het pand in gebruik genomen als horecabestemming met kantoorruimte.