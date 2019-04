Eigen evenement voor jongeren: 'Nablijven Festival’ in Etten-Leur

Nablijven Festival is op het Brabantpark. De organisatie ligt in handen van Just Dance dat dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. ,,Op vrijdagavond is altijd alles helemaal klaar voor ons festival en drinken we met de vrijwilligers een biertje. Waarom dan niet iets organiseren voor de jeugd onder achttien jaar? Er valt voor hen niet zoveel te beleven”, zegt Joep van Oosterhout van Just Dance.