Eerste vluchtelingen in Etten-Leur: 'Net Lego gehaald voor de kindjes’

Et­ten-Leur tekent als eerste manifest #MijnStem­Telt: ‘Zoek jongeren op, ze bijten niet’

ETTEN-LEUR - Als eerste (van zes) Nederlandse gemeenten ondertekent Etten-Leur het manifest #MijnStemTelt. Doel is dat er in de toekomst in geen enkele gemeente nog besluiten worden genomen of beleid wordt gemaakt zonder dat jongeren hun mening hebben gegeven.

2 maart