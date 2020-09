Eerste theatervoorstellingen afgelast, nog veel onduidelijk over komende optredens

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - ,,Het voelt een beetje somber. De enige zekerheid is dat je weet dat het onzekere tijden zijn. Maar ja, er is altijd weer licht aan het einde van de tunnel.”

Zegt Hilda Vliegenthart, directeur van De Nieuwe Nobelaer, terwijl ze weer een dag uittrekt om zes protocollen over elkaar te leggen en alle medewerkers in te seinen over de gevolgen van de nieuwste coronamaatregelen voor het cultuurcentrum in Etten-Leur.

Zes onderdelen, zes protocollen

De Nieuwe Nobelaer telt zes poten: theater, kunsteducatie, bibliotheek, schoonmaak, horeca en commerciële verhuur en die hebben alle een eigen protocol. ,,Ik ben nu in overleg met de Veiligheidsregio over de twee kindervoorstellingen van aanstaande zaterdag. Wat we geacht worden te doen, doen we ook”, zegt Vliegenthart.

In de bieb zijn de mandjes (tellen van bezoekers) en de gele hesjes (voor personeel) weer terug, bij de lessen (kunsteducatie) zijn alle richtlijnen weer van kracht en er is contact met huurders en gebruikers van zalen over het maximum aantal van 30 aanwezigen.

Voorstellingen afgelast na persconferentie

Henk Hendrikx van theater De Schuur in Zevenbergen heeft na de persconferentie verschillende optredens afgelast. ,,De huiskamerconcerten zijn geannuleerd, omdat het horecagebeuren daarin verweven zit”, legt hij uit. ,,Ook Schuurrocked is eerder al geannuleerd. Je moet ook kritisch kijken naar je product. Bij concerten moet je normaal kunnen staan en luisteren, maar dat kan allemaal niet. Zo benadert het niet de sfeer die we willen uitstralen.”

‘Dikke streep door welzijn van ouderen’

Harrie Dirkx, voorzitter van ontmoetingscentrum De Linde in Etten-Leur, waar hoofdzakelijk ouderen komen, spreekt van zorgelijke tijden. ,,We waren net aan het opbouwen van 50 naar 100 bezoekers en nu moeten we weer terug naar 30. Dat betekent dat we mensen inderdaad moeten weigeren als het er meer zijn. Ook moeten we om 22.00 uur sluiten. Al met al is dit een dikke streep door het welzijn van onze ouderen.”

,,Niet fijn”, vat Dirkx samen. ,,Maar we begrijpen het wel. Er werden al activiteiten afgelast omdat er onvoldoende deelnemers waren. Mensen zijn angstig. Mensen houden zich ook niet aan de regels hè. Anders was het zover niet gekomen. Dat ligt niet aan de overheid, dat ligt aan de mensen zelf.”

