Eerste elftal van voetbalvereniging Internos verhuist naar de zaterdag

De overstap naar zaterdag past volgens voorzitter George Koster helemaal in het vernieuwingsproces dat onder het eerder dit jaar aangetreden nieuwe bestuur is ingezet. ,,Maar ook in het vorige bestuur is dit onderwerp al eens aan de orde geweest. De afgelopen weken is dit proces onder druk van de KNVB versneld omdat er uiterlijk 8 mei bij de bond duidelijkheid moest zijn over onze plannen. In de wetenschap dat de club toch andere ambities heeft, is het niet zinvol om er nog een jaar langer mee te wachten. Dat zou anders een verloren jaar worden'', aldus de voorzitter.