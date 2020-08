Eerste editie Jumping Jong West-Brabant goed verlopen

ETTEN-LEUR - Ondanks de coronacrisis is het een team vol jongeren gelukt om een paardenevenement te organiseren. De eerste editie van Jumping Jong West-Brabant is een succes geworden. Vanaf donderdag vonden er officiële wedstrijden plaats voor verschillende jonge ruiters uit heel Nederland. Met op zondag een afsluitende wedstrijd op hoog, landelijk niveau.

De parkeerplaatsen staan vol met auto's en het is dan ook druk op de zondagmiddag. Normaal gezien is het wel drukker volgens organisator Ortwin Kommers. Hij nam samen met de rest van de organisatie het evenement Jumping West-Brabant over van grondlegger Rinus Blom. ,,We hebben besloten om er een evenement voor jongeren van te maken omdat we het tijd vonden voor wat verandering. We willen jonge ruiters naar deze regio trekken," vertelt Kommers.

Druk programma

En dat is dan ook zeker gelukt. Tientallen jonge ruiters op zijn op het terrein te vinden. Het drukke programma vol wedstrijden is volgens plan verlopen volgens de organisatoren. ,,We hebben gelukkig veel positieve reacties gekregen op het evenement. We zijn blij dat de liefhebbers weer wedstrijden kunnen bijwonen, ondanks de regels waar we ons aan moeten houden," aldus Kommers.

Zo staan alle tafels ruim uit elkaar en moet de anderhalve meter onder de rondlopende bezoekers worden gehanteerd. Het barpersoneel draagt ook handschoenen. Pieter - Jan de Visser (22) is blij dat hij weer aan een wedstrijd mee mag doen. Zijn zomer ziet er iets anders uit dan hij had gedacht. ,,Ik heb veel getraind voor alle wedstrijden die zouden gaan komen, maar uiteindelijk gingen er veel niet door in verband met het coronavirus. Ineens ziet je week er heel anders uit dan waar je je op had voorbereid. Ik vind het knap dat dit evenement in zo'n korte tijd is neergezet."

Paardensport

Dat kan een bezoekster uit Bergen op Zoom beamen. ,,De jongelui hebben er iets moois van gemaakt. Het ziet er netjes uit," vertelt ze. Haar twee zoons hebben vanochtend een wedstrijd gereden. ,,De paardensport zit bij ons in de familie. We genieten vandaag lekker van het weer en van de sport." Het coronavirus schrikt haar niet af om naar het evenement toe te komen. ,,Er is voldoende mogelijkheid om afstand te houden en het is lekker in de buitenlucht, dus ik voel met niet bang."