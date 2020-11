Eerst meer ruimte voor de marters, dan pas bouwen aan het zonnepark

,,Een formaliteit”, zegt Bas van den Heuvel van Solarcentury, ,,maar wel eentje die we goed geregeld willen hebben voordat de schop de grond in kan.”

Voordat Solarcentury dan aan de slag gaat met kabels en panelen, wordt er gewerkt aan een nieuw onderkomen voor de marterachtigen die op deze plek in de polder leven. Vroeger werd hier afval gestort. Nadat het terrein buiten gebruik raakte als vuilstort, werd de bodem bedekt met een dikke laag aarde om de omgeving tegen vervuiling te beschermen. Op en rond die bult groeiden in de jaren die volgden struiken en bomen. En er hebben zich dus beschermde marterachtigen gevestigd. Dat heeft consequenties voor de aanleg van het zonnepark.

,,Omdat deze diertjes er zitten, mogen we hier alleen tussen september en maart werken”, vertelt Van den Heuvel. ,,In die periode hebben zij het minste last van werkzaamheden. En voordat we volgend jaar aan de slag gaan met het zonnepark, zullen we eerst plekken in de omgeving anders inrichten om ze geschikt te maken voor marterachtigen.”