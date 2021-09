Eerst de oudste huizen van Etten-Leur isoleren, en dan in de rij voor een warmtepomp

Elk gebouw in Nederland moet uiterlijk in 2050 losstaan van het gasnet. Dat staat in het Klimaatakkoord, dat maatregelen vastlegde om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De uitstoot van zulke gassen heeft een klimaatcrisis veroorzaakt. Om die opwarming af te remmen moet de hele wereld haast maken met een overstap naar duurzame energie.

Eén van de maatregelen die Nederland vastlegde is dus dat alle gebouwen uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten functioneren. Gemeenten jagen die overgang aan. Elke gemeente stelt dit jaar een Transitievisie Warmte (TVW) vast die verkent welke alternatieven voor gas lokaal het meest praktisch zijn en in welk tempo wijken de overstap kunnen maken. De raad in Etten-Leur bespreekt die TVW deze maand, in Moerdijk komt het onderwerp later dit najaar op tafel.

(Bijna) iedereen aan de warmtepomp

Het gebruik van restwarmte van de Amercentrale en bedrijventerrein Moerdijk lijkt voor Etten-Leur geen kansrijke optie om gas te vervangen. Waarschijnlijk moeten hier tussen 2030 en 2050 de meeste resterende gasketels vervangen worden door warmtepompen die draaien op groene stroom of op een combinatie van duurzame stroom en duurzaam gas. In Etten-Leur gaat het om 19.000 woningen en 2.200 andere gebouwen.

Voordat al die installaties worden vervangen, moet de energievraag worden teruggedrongen. Want: ‘wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken’. Daarbij is isolatie het toverwoord. Als de isolatie van alle gebouwen van vóór 1990 bij de tijd wordt gebracht, kan Etten-Leur daarmee al tot 10 procent van haar gasverbruik besparen.

Geen geld

Omdat de mankracht er niet is om heel Etten-Leur in één klap tot betere isolatie (of misschien zelfs al een warmtepomp) te verleiden, komen er de komende jaren ‘focuswijken’. Daar benadert en informeert Etten-Leur bewoners actief over verduurzaming.

Wijken waar veel oudere woningen staan, en dus veel energie te besparen valt, komen eerst aan de beurt. En daar geeft Etten-Leur voorrang aan buurten waar veel inwoners bereid zijn maatregelen te nemen; dat is recent in kaart gebracht. De eerste campagnes starten in de Baai, Etten-Leur-Noord en Centrum-West. Een jaar of twee later volgen Centrum-Oost en Grauwe Polder.

Financiële ondersteuning kan Etten-Leur bewoners daar nog niet bieden, zei duurzaamheidsadviseur Wilco Doldersum deze week tegen de gemeenteraad. ,,We hebben zelf niet de middelen om bewoners met financiële injecties tot actie te stimuleren; dat zal uit landelijke subsidies moeten komen.” Etten-Leur hoopt dat er binnenkort meer geld voor dit thema uit Den Haag komt.