Eenzame muzikanten in Etten-Leur spelen tóch samen

VIDEOETTEN-LEUR - De laatste repetitie is inmiddels weken geleden, voor de leden van muziekvereniging Constantia. En toch hebben honderden mensen de muzikanten deze week samen op zien treden. Rara, hoe kan dat?

Dirigente Arlette Zwaans vroeg de muzikanten thuis Brabant van Guus Meeuwis in te spelen; zij smeedde de opnames die de leden maakten daarna samen tot één filmpje. En zo konden ongeveer vijfentwintig leden van Constantia, van jong tot oud, toch samen musiceren in tijden van grote afstand.

De muziekvereniging uit Etten-Leur plaatste het eindresultaat woensdagavond op YouTube, waar hun filmpje inmiddels honderden keren is bekeken. ‘Omdat we het samen muziek maken ontzettend missen in deze periode’, schreef de vereniging op sociale media.

,,Samen repeteren is helaas nog geen optie”, vertelt Zwaans, die zegt het contact met de leden van Constantia erg te missen. ,,En het duurde nu zo lang, dat thuiszitten en elkaar niet zien, dat het toch begon te kriebelen. We wilden gewoon weer iets dóen. Ons bestuurslid Femke Nouws kwam toen met het idee om samen een liedje in te spelen en op YouTube te zetten.”

Het werd ‘Brabant’ van Guus Meeuwis: een lied dat ook voor de jongere leden goed te spelen is, en dat tijdens deze pandemie een emotionele lading heeft gekregen voor veel mensen in onze zwaar getroffen provincie. Zwaans speelde zelf een kort arrangement van het officieuze Brabantse volkslied in en vroeg andere leden om voor de camera met haar muziek mee te spelen. Zo zorgde de dirigente ervoor dat iedereen het juiste tempo aanhield.

Quote Ik heb eindeloos zitten knippen, plakken en mixen om alles gelijk te krijgen Arlette Zwaans, dirigente

,,Ongeveer twintig leden stuurden een filmpje op, een paar anderen wilden niet in beeld maar stuurden wel hun geluidsopname. Ik heb daarna eindeloos zitten knippen, plakken en mixen om alles precies gelijk te krijgen.”

Het resulteerde in een ontroerende compilatie van eenzame muzikanten, van jonge leden van het opleidingsorkest tot het oudste lid Cees van Elteren op zijn klarinet. Klein en Groot Orkest samen. In keukens, op zolders, voor boekenkasten, op tienerkamers. In Brabant, want daar brandt nog licht.

,,Het enthousiasme bij de leden was groot”, zegt Zwaans. ,,Dus er komen zeker meer filmpjes. Maar na dit mooie, rustige liedje, denk ik dat we de volgende keer voor iets swingends gaan!”