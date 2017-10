Eendenkuikens gered uit spouwmuur Etten-Leur

Illegale huisvesting ar­beids­mi­gran­ten in een bergruimte in Etten-Leur

6:19 ETTEN-LEUR - Bij een controle op huisvesting van arbeidsmigranten in Etten-Leur is dinsdagavond een Roemeense vrouw aangetroffen die woonde in een bergruimte in de tuin van een eengezinswoning. In de woning zelf sliepen ook nog vijf arbeidsmigranten plus de eigenaar van de woning. Een vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten was er niet.