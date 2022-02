Een wel erg ‘cool’ project op de KSE

Et­ten-Leur­se Ziengaovut gaat online: ‘Opname loopt: drie, twee, een: wie worden de winnaars?’

ETTEN-LEUR - De aanstekelijke en vertrouwde carnavalsdreun is tot ver buiten de muren van de tot studio omgebouwde loods aan de Kroonstraat te horen. Het enthousiasme spat er vanaf tijdens de opnamen van de Ziengaovut. Wat de beste carnavalskraker van Etten-Leur wordt horen we over twee weken.

13 februari