Een warme laatste groet, op gepaste afstand

Tips voorbijgan­gers leiden tot aanhouding vader omgekomen gezin Et­ten-Leur

19:03 ETTEN-LEUR - De vader van het omgekomen gezin uit Etten-Leur, Onur K.(33), is dinsdagmiddag in Etten-Leur op straat aangehouden. Dat gebeurde dankzij een telefonische tip van een voorbijganger die de man rond 15.10 uur zag lopen in de buurt van bouwmarkt Praxis op het Trivium in Etten-Leur.