Een stukje van de Zwartenbergse polder reist straks terug in de tijd en lijkt weer op een moeras

Na verlies van hun zoon (15) pakt stel met kapel in het Oderkerk­park de draad weer op: ‘Voor heel Et­ten-Leur’

ETTEN-LEUR - De kapel in het Oderkerkpark is verkocht. Aan een enthousiast echtpaar, veertigers, dat met het overlijden van hun zoon Wouter - nog net geen 16 jaar - een zware klap te verwerken kreeg. Ze bleven positief: ,,We willen ons nu weer helemaal richten op de toekomst.”

25 november