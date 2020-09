Een reis door de geschiedenis van deze eeuwenoude boom, misschien wel de mooiste van het land - en Europa

ETTEN-LEUR - Voor de inwoners van Etten-Leur is het slechts een formaliteit, maar er moet nog wel even gestemd worden. De Moeierboom op de Markt van Etten is Brabants inzending voor de titel 'Boom van het Jaar'.

Stemmen Wil jij stemmen op de mooiste boom van Nederland? Dat kan via deze link. De moeierboom is al tientallen generaties, eeuwen lang, lang dé ontmoetingsplek in Etten. Ze heeft, op het verlies van de top na, al duizenden stormen moeiteloos doorstaan. Al heeft ze daarbij in de loop der jaren wel wat ondersteuning in gekregen.



Met haar majestueuze takken biedt ze schaduw en beschutting voor iedereen die langskomt voor een praatje, de laatste roddels of om gewoon om er even te verpozen.

Toen het nog een klein boompje was

Het is ergens rond 1675. Het koninkrijk der Nederlanden, bestaat als zodanig nog niet. We spreken over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Van Noord-Brabant heeft nog niemand gehoord. Dat heet Staats-Brabant.

Quote Nergens is terug te vinden wie de boom plantte of wanneer precies De gouden eeuw is zojuist een ruw geëindigd met het uitbreken van de Hollandse Oorlog. De Franse koning Lodewijk XIV heeft zijn zinnen heeft gezet op verovering van de Nederlanden.



Ondertussen plant in Etten iemand een boompje, een lindeboom om precies te zijn. Nergens is terug te vinden wie of wanneer precies. Misschien was het wel Julius Heestermans 'vorster en tavernier' (deurwaarder en herbergier).

In 1679 kocht hij een pand, toen nog aangeduid als 'Het nieuwe huys' dat hij bij de opening als herberg om zou dopen tot 'De Zwaan'. Het is pure speculatie, meer niet.

Stekjes

Een eeuw later. We bevinden ons ineens aan het eind van de eeuw van de verlichting. In Amerika vindt de Boston teaparty plaats, het startsein tot de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen.

Quote De leeftijd van de moeierboom wordt aan de hand van haar ‘kindjes’ geschat In Etten houdt men zich op dat moment heel vreedzaam bezig met de Markt. In 1773 en 1774 wordt deze opnieuw ingericht. Aan weerszijden komen dubbele rijen zomerlinden. Deze zijn volgens overlevering opgekweekt uit de wortels van de inmiddels volwassen Moeierboom op de kopse kant van de Markt.



Later zou aan de hand van deze 'kinderen' van de Moeierboom (wat zich laat vertalen als 'moederboom') haar werkelijke leeftijd geschat worden.

Toen de 'kindjes', inmiddels 220 jaar oud, eind 20ste eeuw plaats maakten vanwege een herindeling, is de dikte opgemeten. De gemiddelde omvang bleek 135 centimeter. Op dat moment was de omvang van moeders 209 centimeter. 'Dan moet deze ongeveer 100 jaar ouder zijn', zo stellen experts vast.

Heeft Vincent van Gogh hem geschilderd?

We schuiven nog eens honderd jaar op in de geschiedenis. Ons land heet op dit moment de Bataafse republiek en Etten ligt ineens in Bataafs Brabant. In 1881 wandelt een berooide, onsuccesvolle kunsthandelaar over de markt. Zijn vader is hier sinds 1875 dominee. Zou de jongeman onder de moeierboom hebben staan twijfelen, moed verzamelend alvorens aan te kloppen bij de pastorie?

Quote Hij lijkt er in elk geval sprekend op Cor Kerstens, Etten-kenner Vincent van Gogh, daar hebben we het natuurlijk over, logeerde al vaker in de pastorie. In 1881 woont hij er daadwerkelijk enkele maanden. Hij tekent hier vaak en veel. Het is haast ondenkbaar dat hij de Moeierboom níet vastgelegd heeft. Deze staat immers op steenworp afstand van de - inmiddels verdwenen - pastorie.

Er bestaat een werk van de schilder waarop een lindeboom te zien met veel overeenkomsten. ,,Hij lijkt er in elk geval sprekend op", zegt Etten-kenner Cor Kerstens. ,,Volgens sommigen is het 'm ook. Maar helaas geldt bij alles rondom Van Gogh: het is pas waar als het Van Gogh museum het zegt. En zij hebben bepaald dat de betreffende tekening gemaakt is in Drenthe. Dit leiden ze af van het gebruikte watermerk in het papier."

Erkenning

Na nog eens honderd jaar, het is nu 1974, heeft de Moeierboom twee wereldoorlogen doorstaan. Heet Etten inmiddels Etten-Leur en onze vorstin Juliana Er passeren brommers en auto's in plaats van paard en wagen.

Anno nu. De grande dame op de markt is bijna 350 jaar oud. Sinds vijf jaar krijgen Ettenaren die zich bewezen ingezet hebben voor de gemeenschap de zilveren Moeierboom opgespeld. Er is een drankje naar haar vernoemd en staat de boom op de drempel van (internationale) erkenning.

Tot en met 14 oktober kan er gestemd worden in de strijd om 'Boom van het jaar', georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De winnende boom gaat door voor de titel 'Europese boom van het jaar'.

