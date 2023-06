Eén op de twintig huizen in Etten-Leur aangemerkt als energieslurper

Ouderen­bond in Breda maakt geen reclame voor theater­stuk over senioren­sek­s: ‘Is iets privé’

BREDA - Het was een vergadering waard, dinsdagochtend bij de KBO-Kring Breda. Is het wenselijk dat de Katholieke Bond van Ouderen reclame maakt voor een theatervoorstelling over seks en intimiteit bij senioren? Na ampel beraad klonk een duidelijk ‘nee’: ,,Seksualiteit is aan mensen zelf.”