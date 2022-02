Een ode aan haar overleden moeder: Angelique van Elteren brengt nieuw album uit

Aantal positieve corona­tests in West-Bra­bant daalt nu razendsnel

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN/ROOSENDAAL - Het aantal positieve coronatests in West-Brabant is de afgelopen week pijlsnel gedaald. Het RIVM telde in Etten-Leur bijvoorbeeld drie keer minder coronagevallen dan de voorgaande week (770 tegenover 2301).

18 februari