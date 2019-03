Een motorclub voor de lol: het Etten-Leurse Speedy Gonzales 45 jaar

Het jubileumjaar van Speedy Gonzales is doorspekt met activiteiten, in plaats van een groot feest. Secretaris Louis Oomen: "Bij veel ritten doen we wat extra's. Zo hebben we er het hele jaar plezier van. En we hebben wat meer 'open ritten', waarbij ook niet-leden welkom zijn." Wel is er 24 maart een speciale feestrit, met als centraal punt café The Butler op de Markt in Etten-Leur. "Hier op de Markt is het ook begonnen", weet Oomen (71, Yamaha met zijspan, lid van het eerste uur) nog. "We hebben dan een informele receptie en een speciale rit. Of eigenlijk vier, met thema's rond de club. Wat die zijn, ontdek je wel tijdens het rijden. Maar het heeft te maken met Speedy Gonzales en de historie van Etten-Leur op motorgebied."