Eén klacht noopt Etten-Leurse muzikant te stoppen met spelen op de Markt

Etten-Leur sluit 2017 af in de rode cijfers

6 april ETTEN-LEUR De gemeente Etten-Leur eindigt over het jaar 2017 in de rode cijfers. Binnen het Sociaal Domein is een tekort van bijna 1,5 miljoen. Oorzaak is met name forse uitgaven voor jeugdzorg. Op alle overige terreinen is in totaal een tekort van 165.000 euro.