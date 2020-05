Eén keer per week houdt een kinderboek het virus even op afstand

ETTEN-LEUR - ,,Die Nobelaer is dicht, we mogen niks - en dan is er steeds die ene keer in de week dat we eventjes tóch artiesten welkom mogen heten. Dat het heel even normaal voelt. Bijna alsof je uit die crisis bent.”

Nieuwe Nobelaer-directrice Hilda Vliegenthart heeft het over de wekelijkse voorleessessies met muziek in de bibliotheek in Etten-Leur. Een verzetje voor al die kinderen en hun ouders die nu thuiszitten. Al sinds het begin van de scholensluiting zitten theater- en dansdocente Kirsten de Bruijn en muzikant Pieter van Dijck elke woensdag voor een camera, collega Martijn zit erachter. Er kijken op internet soms duizenden mensen mee.

Quote Zoiets fijns, om even je creativi­teit kwijt te kunnen in deze hele stille tijden Kirsten de Bruijn, Nieuwe Nobelaer

De Bruijn en Van Dijck lezen voor, ze zingen, spelen zelfgeschreven liedjes. Ze stellen vragen aan de ouders en kinderen die thuis meeluisteren en meeleven. ,,Zoiets fijns, om elke week even je creativiteit kwijt kunnen in deze hele stille tijden”, zegt De Bruijn.

Ze vindt het steeds weer bijzonder om te zien dat honderden mensen live op Facebook meekijken, en dat filmpjes achteraf soms wel zesduizend keer bekeken worden. Blijkbaar voldoen de liefdevol gemaakte filmpjes aan een behoefte.

In normale tijden, zonder virus en thuiszittende kinderen, is er trouwens ook eens per maand een voorleesmoment met muziek in de bibliotheek. Dat is de situatie waar Nieuwe Nobelaer het liefste naar terug wil.

Gezichtjes zien

En De Bruijn ook, als ze eerlijk is. Want hoe mooi het ook is om vlak voor een voorleessessie de berichtjes te zien van kinderen die ‘al klaar zitten’: als theatermaker mist ze het directe contact met haar publiek. ,,Je wilt die gezichtjes zien. En al doen we nog zo ons best om de interactie ook op Facebook in stand te houden: het leukste is het toch om zoiets lekker live te kunnen doen.”