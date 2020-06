Een jaarvoorraad snoep dankzij de virusproof vierdaagse

Hij ziet er natuurlijk anders uit, die vierdaagse. Dit is er de lente niet naar om in dikke drommen over polderpaadjes te trekken, laat staan om met z’n allen in dezelfde snoepzak te graaien. Dus kwam er een variant waarin mensen in de loop van een aantal maanden, op een zelfgekozen moment, een route op maat kunnen lopen: de Vierdaagse ‘home edition’.