Een intercity die Etten-Leur en Roosendaal overslaat? Zo ver zijn we nog láng niet

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Vijf commerciële vervoersbedrijven lanceerden een eigen plan voor het openbaar vervoer, waarin zij onder meer voorstelden het intercitytraject tussen Zwolle en Roosendaal in te korten tot Breda-Zwolle. Daarmee zouden er vanaf de stations in Etten-Leur en Roosendaal minder snelle verbindingen zijn met onder andere Tilburg en Den Bosch. Maar zo’n vaart zal het niet lopen, stelt het stadsbestuur van Etten-Leur.

Dat beantwoordde deze week vragen van de lokale GroenLinks-fractie, die zich zorgen maakte na berichtgeving over de plannen.

Waar het ook alweer over ging? De vijf private vervoerders in Nederland, waaronder Arriva en Transdev, zijn verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). Die bood vorige maand een plan een bij de regering.

Zij stelden onder meer voor het trein- en busvervoer in sommige regio’s te bundelen in één opdracht. Want, zeggen de busbedrijven: als één partij het spoor- én busvervoer onder zijn hoede heeft, kun je lijnen veel beter op elkaar afstemmen.

Vergaande plannen

In West-Brabant had de FMN vergaande plannen. Drie extra stations, bijvoorbeeld. Elk halfuur een intercity van de Randstad via Roosendaal naar Vlissingen, met minder stops dan nu. En: elk halfuur een intercity tussen Breda en Zeeland.

Het addertje: om geld vrij te spelen die plannen, wil de FMN een stuk van de intercityverbinding Roosendaal-Zwolle afknippen. Niet direct goed nieuws voor reizigers vanuit Roosendaal en Etten-Leur.

Dat is de reden dat GroenLinks in de pen klom. Die partij wilde weten hoeveel mensen nu op dat stuk van het traject gebruik maken van de intercity. En ook hoe Etten-Leur ‘zich in wil zetten voor het behoud van de rechtstreekse verbinding tussen Etten-Leur en (...) Tilburg en ’s Hertogenbosch’.

Nog lang geen feit

Het college heeft nu uitgelegd dat de situatie waar de busvervoerders voor pleiten, nog lang geen feit is. Voordat zij een rol kunnen spelen in het spoorvervoer, moet veel veranderen in de manier waarop het OV wordt aanbesteed. En: in die aanbestedingen bepalen overheden aan welke voorwaarden vervoer moet voldoen, niet de uitvoerende partij.