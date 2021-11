Een huis kopen in Zevenbergen? Dat kost 80.000 meer dan twee jaar geleden

De woningmarkt is in heel Nederland oververhit, maar in de gemeente Moerdijk stijgen de huizenprijzen nóg wat harder dan op veel andere plekken. Volgens het CBS wisselde een koopwoning in Moerdijk in 2019 voor gemiddeld 273.000 euro van eigenaar. In het derde kwartaal van 2021 was dat opgelopen tot 355.000 euro: een prijsstijging van zo’n 30 procent binnen twee jaar.