Een honderd meter gebreide sjaal ‘van verbondenheid’ in Het Gastenhuis in Etten-Leur

Zij is een van de bewoners van Het Gastenhuis aan de Kempenerrandweg voor mensen met dementie, dat medio 2021 werd geopend. Ze werkte mee aan de honderd meter lange, kleurig gebreide band. Die werd om Het Gastenhuis heen gespannen als teken van warmte en gastvrijheid. Afgelopen dinsdag was de feestelijke ‘finale’.

Geertien Pols (74) kwam samen met verzorgende Anjes Oomens een jaar geleden op het idee. ,,We zijn hier komen wonen en waren allemaal vreemden voor elkaar. Ik ben altijd al goed geweest in organiseren en zo ontstond het idee om elkaar op zo’n manier beter te leren kennen en een band te scheppen.”

Ze bepaalde met ‘afstappen’ het aantal meters en bollen wol werden gekocht of gesponsord door familieleden en kennissen. De breipennen kwamen uit ouderwetse kokers en het project ging van start. Zestig steken op de pen en breien maar. Ook gastheer Bert Jochems droeg zijn steekje bij. ,,De meeste bewoners en het personeel deden mee. En ook de bezoekers. We gingen zelfs in de zomer door.”

In Het Gastenhuis, waarvan Yolanda Rutten en Yvonne Smits samen locatiemanagers zijn, wonen 24 mensen, van wie drie echtparen, in de leeftijd van 72 tot 98. Er wordt een opendeurenbeleid gevoerd. ,,Bewoners hebben de regie over hun eigen leven” zeggen ze en Geertien Pols en haar mede-breister Diet Draaisma (81) maken daar gebruik van, hetzij voor een wandeling, hetzij voor een fietstochtje of familiebezoek. ,,Ik ben eigenlijk niet zo goed in breien” vertelt Pols openhartig, ,,maar wel goed in tuinieren.”