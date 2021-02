Een gepasseerd station en een dreigend prijskaartje: dit is waarom Etten-Leur de Tomado-fabriek niet wil ‘redden’

,,De belangrijkste reden is dat we in 2015 al besloten deze status van het pand af te halen, nadat we die in 2014 hadden toegewezen”, zegt De Weert. ,,Fri-Jado maakte toen bezwaar. Naar aanleiding daarvan is besloten dat het pand inderdaad geen monument zou moeten zijn. Aan de argumenten die we toen afwogen is in de tussentijd niks veranderd, dus zien we geen reden nu anders te besluiten.”