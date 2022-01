Een extra beoordeling vóór het afrijden? Een slecht idee, vinden rijscholen: ‘Veel te ingewikkeld’

‘Belabberde ontwikke­ling’: leveran­cier van laadpalen voor elektri­sche auto’s zegt contract ineens op

ETTEN-LEUR - Het is de bedoeling dat Nederlanders de komende jaren massaal overstappen op elektrische auto’s. Maar voor veel automobilisten in Etten-Leur is dat even wat lastiger: de vaste leverancier van openbare laadpalen in die gemeente heeft het contract eenzijdig opgezegd.

7 januari