Een beetje anarchie is goed voor kinderen

ETTEN-LEUR - Het is tegenwoordig normaal dat speeltuinen een zachte ondergrond krijgen: vallen koters niet te hard. Klassen gaan in felle hesjes op uitjes, zodat niet één leerling even kwijtloopt. We pakken kinderen soms nog net niet in in bubbelfolie voor ze de deur uit gaan.