‘Een architect moet echt bruisen van de ideeën’

Stakingsac­ties op veel West-Brabantse basisscho­len gaan door: ’Staat er straks een robot voor de klas?’

4 november BERGEN OP ZOOM/BREDA - Leerkracht Anne Jongenelen (25) van basisschool De Bukehof in Oudenbosch is nog lang niet gerustgesteld. ,,Die 460 miljoen van onderwijsminister Arie Slob is een tijdelijke oplossing. Er moet echt structureel loon bij om de salariskloof te dichten met andere hbo-beroepen.”