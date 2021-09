Een achtbaanrit door de Leurse geschiedenis: van vuursteentjes tot paters en vroege feministen

Adwin de Kluyver schreef over Antarctica: ‘Ik ga geen tweede keer, het is te kwetsbaar’

9 september ETTEN-LEUR - ‘We stofzuigen alle naden en kieren van onze kleren. Sporen of zaden uit de oude wereld mogen niet in de nieuwe belanden. Exotische fauna is niet welkom op Antarctica'. Deze zinnen uit het boek Niemandsland illustreren de morele worsteling van schrijver Adwin de Kluyver na zijn reis naar de Zuidpool. ,,Het is een fantastisch en overweldigend werelddeel. Maar de vraag is: moeten er wel mensen heen?”