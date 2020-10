Echtpaar uit Etten-Leur achter Veteranen Search Team wint Witte Anjer Prijs 2020

VIDEO Veteranen Search Team oefent in Et­ten-Leur: 'Halt! Daar hangt een spijker­broek in de boom'

23 april ETTEN-LEUR - Op een meter of vijf van het water steekt Raoul Janssen (53) zijn stok in de lucht. ,,Halt!'' De mannen en vrouwen links en rechts naast hem houden direct de pas in. Janssen richt zijn stok op een boom. Daar hangt een jeansbroek tussen de takken. Mogelijk is het een serieus aanknopingspunt in de zaak van een vermiste man.