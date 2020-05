‘Echt, alle begrip voor de coronaregels, maar dit moet niet tot de winter duren’

Daisy Kerkhoffs, eigenaresse van The Butler in Etten-Leur is klaar voor de heropening van haar café. ,,Maar mijn creatieve brein is wel behoorlijk uitgeput.”

Net als haar collega-ondernemers maakt Kerkhoffs lange dagen om de zaak anderhalve meter-proof te maken. Met de gemeente zijn per etablissement afspraken gemaakt over gebruik van extra ruimte voor het plaatsen van terrassen. Kerkhoffs kan zo toch nog 75 procent van haar totaal aantal buitentafels en -stoelen kwijt.

Quote Ik heb het liever niet over maatrege­len en regels. Ik wil mijn gasten zo vriende­lijk mogelijk ontvangen Daisy Kerkhoffs, Eigenaar café The Butler

De ondernemers in de horeca moeten op alles voorbereid zijn. Kerkhoffs spreekt liever niet van maatregelen en eisen, want ze wil de gasten zo vriendelijk mogelijk onthalen.

Volledig scherm Daisy Kerkhoffs, eigenaar van The Butler in Etten-Leur. © Pix4Profs/Jan Stads

Dus worden de gasten verwelkomd met teksten als ‘We houden van jullie, wees lief voor elkaar’ en ‘Leuk dat je er weer bent, lees hier de afspraakjes voor onze date’, om niet te spreken van huisregels en wordt de toegang gemarkeerd door groene ballonnen in plaats van rood wit afzetlint.

Gezondheidscheck

Maar de gasten moeten allen onderworpen worden aan een gezondheidscheck, daar komt ook Kerkhoffs niet onderuit. Voor het terras hoeft niet gereserveerd te worden, binnen moet dat wel. Daar staan nog 28 (van de 90) stoelen voor lunch (maximaal anderhalf uur) en diner (twee uur). Twee stoeltjes zijn gereserveerd voor gasten van buiten die naar het toilet moeten.

Op dat toilet is een lichtje bevestigd, zodat mensen kunnen zien of het closet bezet is, want ook dáár moet afstand gehouden worden.

Quote Ik vermoed dat ik de komende tijd heel wat gasten krijg die familie van elkaar zijn Daisy Kerkhoffs, Eigenaar café The Butler

Kerkhoffs: ,,Dat reserveren is nog een hele puzzel hoor. Want als ik vier gasten krijg die geen familie van elkaar zijn, moet ik twee keer twee tafeltjes hebben. Dus ik vermoed dat er de komende tijd veel mensen familie van elkaar zijn.”

Reserveren moet ook telefonisch en de ondernemer moet vastleggen wie er in de zaak zijn (geweest). Zo kan de GGD bij een onverhoopte uitbraak van corona zien waar zich een besmettingshaard bevond en wie mogelijk met een besmet persoon in contact is geweest.

Daisy Kerkhoffs hoopt vooral ook op begrip en medewerking van de gasten. ,,Met ducttape is aangegeven binnen welk vlak je stoeltje moet blijven staan, anders kloppen de afstandsregels niet. Je kunt dus ook niet zomaar een tafeltje de zon in trekken.”

Volledig scherm Jac van Dongen, eigenaar van café De Klomp in Etten-Leur. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De Klomp

Ook café De Klomp gaat open, maar ‘niet de volle mep’, zegt eigenaar Jac van Dongen. ,,Dus niet tot 2.00 uur. Kan ook niet. Als het koud wordt, wil iedereen naar binnen en binnen heb ik vanwege de ruimte maar 15 zitplaatsen. Ik moet een gangpad vrijhouden voor mensen die naar het toilet willen.”

Quote Als de coronamaat­re­ge­len tegen de winter nog van kracht zijn, vrees ik voor het einde van ons bedrijf Jac van Dongen, Eigenaar café De Klomp

Reserveren? ,,Nee, dat doen we niet. We kijken wie er komt en dan gaan we zitten.”

Van Dongen heeft begrip voor de maatregelen, maar: ,,ik moet nog zien hoe het gaat als het kouder wordt. We hebben een feestcafé, waar mensen willen staan, dansen, bewegen. Als de coronaregels tegen die tijd nog van kracht zijn, dan vrees ik na 38 jaar voor het einde van ons bedrijf.”

Brownies

Lauri Dictus, eigenaresse van Brownies & Downies staat voor nog een extra uitdaging. Haar 'kanjers’, ofwel bijzondere medewerkers, zijn de afgelopen drie maanden niet uit hun beschermde omgeving geweest en zullen op 1 juni geconfronteerd worden met een hele nieuwe werkplek e\in een andere wereld.