E-bike mét fietstas vliegt over de toonbank: ‘Geen vakantie, wel nieuwe fiets’

Et­ten-Leur breidt ‘menu’ voor bruidspa­ren uit

17 mei ETTEN-LEUR - Wie in Etten-Leur in het huwelijksbootje stapt, kan daarvoor sinds een week of twee zelf een babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) laten benoemen. Zo kun je je huwelijk laten sluiten door een vriend, familielid of gewaardeerde collega.