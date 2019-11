Duurzaam cadeau voor huurders, van huurders Alwel

poll Poll | Wat vind je van de verlaging van de maximum­snel­heid naar 100 kilometer per uur?

15:10 De maximumsnelheid op snelwegen gaat omlaag. In het grootste deel van Nederland mogen automobilisten straks nog maar 100 kilometer per uur rijden. Het is een van de maatregelen die het kabinet wil invoeren om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Wat vind jij van die verlaging? Laat het ons weten en vul de poll in.