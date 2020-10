Durf jij erlangs te lopen? Halloween-huizen in West-Brabant

Steeds meer huizen zien er in de maand oktober heel spooky uit. Want 31 oktober is het weer zover: Halloween. Wie heeft er de engste voortuin, durf jij erlangs te lopen?

Opvallen in de straat

Aanbellen bij Eva Manniën uit Etten-Leur? Grote kans dat je er met de schrik van afkomt. De levensgrote Magere Hein die daar de wacht houdt, beweegt plots als je in de buurt komt. Voor het tweede jaar is de voortuin een Halloween-spektakel. ,,Lekker opvallend in de wijk. De buurvrouw heeft ook een enge tuin. Onze straat verklaart ons een beetje voor gek", zegt Manniën.

,,Er wonen veel oudere mensen. Zij kennen dit niet echt, Halloween is natuurlijk pas sinds de laatste jaren in Nederland. Maar we zien veel lachende gezichten, daar doe je het voor.” Normaal zou er een kinderoptocht en trick-or-treat avond zijn, maar door corona gaat dat niet door. ,,Heel jammer. Maar wie ’s avonds langskomt, kan zeker geniet van de met lichtje versierde voortuin.”

Bianca en Ruben Koevoet hebben hun voortuin flink versierd voor Halloween Foto: v.n.l.r. Naomi, Bianca, Stijn en Ruben Koevoet.

‘Niks doen kan ik me niet voorstellen’

Ze hebben het er maar druk mee, Bianca en Ruben Koevoet uit Heerle. De hele maand oktober op vrijdag- en zaterdagavond is er een heuse show in hun voortuin, met muziek, licht en rook. ,,Zo kunnen gezinnen corona-proof van een afstandje kijken en toch het Halloween-gevoel ervaren", zegt Bianca. ,,Omdat het met corona niet mogelijk is om echt Halloween te vieren, wat hier in het dorp altijd best groot gevierd wordt, al zeker twintig jaar. Zo dragen we toch ons steentje bij. Vooral Ruben, hoor.”

Man Ruben is gek op Halloween en vermaakt de kinderen thuis iedere week met een filmpje op TikTok met zijn Halloween-act als Ruby de clown. Ruben: ,,Zo kan ik toch nog wat doen in deze coronatijd. Want niks doen, nee, dat kan ik me niet voorstellen.”

Angelique Schaap (links) met haar zoon Laurens (midden) & Mette (buurjongen), voor hun Halloweenhuis, wat aankomende zaterdag door mensen als spookhuis te bezoeken is.

Spooky heksenhuis

Durf jij door het huis van Angelique Schaap uit Bergen op Zoom te lopen? Dan moet je eerst langs een heks. Grote kans dat je je rot schrikt. Schaap en haar drie zoons zijn flink bezig om het hele huis eng te maken. ,,Mijn zoon Laurens van vijf wilde graag een spookhuis. De jongens zijn de hele herfstvakantie bezig geweest versiering te knutselen. Een leuke bezigheid deze tijd.”

Met Halloween mogen kinderen met een ouder door het huis lopen, tot in de steeg in het versierd. ,,Er wordt positief op gereageerd. Het is voornamelijk voor de kinderen. Ouders moeten een mondkapje op. Nu hopen dat het droog blijft.”

Ricky-Lee en Rachel Benson hebben hun voortuin en huis versierd voor Halloween.

Traditie meegenomen uit Engeland

Een Halloween zonder uitgesneden pompoenen? Dat komt er niet in bij Ricky-Lee en Rachel Benson uit Etten-Leur. Ricky-Lee nam de Halloween-traditie jaren geleden al mee vanuit zijn geboorteland Engeland. ,,Hij zou liefst het hele huis versieren", zegt Rachel. Het blijft echter bij de voortuin.

Ook dit jaar een echte Halloweensfeer rond het huis. Corona of niet. En niet alleen zijzelf genieten ervan: de hele buurt vindt het leuk. ,,Vorig jaar werden we verkozen tot mooist versierde huis.” Het huis trekt bekijks. ,,We wonen vlak bij een school. Dus na schooltijd lopen moeders met kinderen erlangs. Ze komen altijd kijken. Dat vinden we hartstikke leuk!”