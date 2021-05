Duofietsen lopen als een trein: ‘Deze maand alleen al heb ik honderd reserveringen’

Knabbel en Babbel spotten? Vijftien eekhoorn­soor­ten te zien in exotische tuin Et­ten-Leur

13 mei ETTEN–LEUR – Altijd al eekhoorntjes willen bekijken in een exotische tuin? Er is nu een duizend vierkante meter grote bamboetuin van Exotisch tuincentrum de Evenaar in Etten-Leur waar vijftien verschillende eekhoornsoorten te bewonderen zijn.