Duo steelt voor duizenden euro's aan gouden ringen bij juwelier in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Bij juwelier Lucardi in Etten-Leur is in oktober voor een paar duizend euro aan sieraden gestolen. Dat meldt de politie donderdag. De zaak is nog altijd niet opgelost en daarom worden er maandag bewakingsbeelden getoond in de uitzending van Bureau Brabant.