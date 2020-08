Duo-expositie in Etten-Leur: schoonheid in de verschillen

Gek van de blaffende buurhond: ruziënde buren vragen vaker om hulp

20 augustus ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Hoe buren elkaar op de kast jagen? Soms ergeren mensen zich aan het geblaf van de hond verderop, heeft de buurman een heel ander idee over waar de schutting mag staan of is de buurvrouw ‘zomaar’ gaan schelden. Maar met stip op één in de frustratie-ranglijst staat geluidsoverlast.