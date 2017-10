Duizenden jongeren naar Etten-Leur voor danscongres

Hele wereld komt naar Etten-Leur

Het organiseren van zo'n evenement met bijna tweeduizend deelnemers is niet makkelijk, zegt Van de Velde. "Iedereen zit ook in verschillende hotels, dus we hebben een heel shuttlebussysteem om iedereen hiernaartoe te brengen. Dit is dan ook echt heel bijzonder, de hele wereld komt naar Etten-Leur voor Zouk. Omdat onze scene ook nog zo klein is kent iedereen elkaar. Het eerste jaar, in 2012, zaten we nog in Breda, maar het jaar daarna moesten we omdat het zo groot werd verhuizen naar Etten-Leur. En het groeit nog steeds, zo zitten we sinds vorig jaar ook in het Trivium Hotel."